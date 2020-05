Łódź nie otwiera na razie żłobków i przedszkoli. Ważna decyzja prezydent miasta

Władze Łodzi nie zdecydowały się w środę na otwarcie miejskich żłobków i przedszkoli, na co od tego dnia zezwolił rząd. Ostateczne decyzje mają być podejmowane przez organy prowadzące te placówki przy uwzględnieniu wytycznych głównego inspektora sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prezydent miasta w wydanym w środę oświadczeniu zaznaczyła, że zezwalając na otwarcie żłobków i przedszkoli, rząd wziął na siebie bardzo dużą odpowiedzialność.

– Z jednej strony wszyscy jak najszybciej chcemy wrócić do normalności, jednak z drugiej nikt z nami, samorządowcami, tej nagłej decyzji nie konsultował. Mimo to przystąpiliśmy do akcji. Pierwsze żłobki są już dzisiaj gotowe, kolejne placówki będą przygotowane w najbliższych dniach – ogłosiła Zdanowska.

Gotowość placówek nie oznacza jednak, że przyjmują one dzieci, bo – jak przyznała prezydent – z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że zdecydowana większość z nich – ponad 70 proc. nie chce na razie posyłać dzieci do placówek. – Boi się. To zrozumiałe, bo zdrowie dzieci jest najważniejsze. My też chcemy mieć pewność, że otwarcie placówek będzie bezpieczne – wyjaśniła.

Dlatego – jak dodała – jeszcze w środę zwróci się do sanepidu o wykonanie badań na obecność koronawirusa wśród wszystkich pracowników łódzkich przedszkoli i żłobków. Chce też, by sanepid skontrolował stan sanitarny miejsc opieki dla najmłodszych w Łodzi przed ich otwarciem. --Musimy mieć pewność, że po otwarciu naszych placówek – dzieci i pracownicy będą bezpieczni – podkreśliła Zdanowska.

Miejski Zespół Żłobków poinformował, że rodzice wyrazili chęć powrotu do żłobów ok. 950 dzieci przy ponad 2,6 tys. wszystkich podopiecznych. Uwzględniając nowe normy GIS, miejskie żłobki mogą przyjąć 850 dzieci.

