Mazurek o Kosiniaku-Kamyszu: W swojej obłudzie dogonił już Budkę

Władysław Kosiniak-Kamysz w ostrych słowach skomentował dziś na antenie Polsat News zamieszanie wokół wyborów prezydenckich. – Przez rządzących Polska znalazła się w dramatycznej sytuacji rozgardiaszu. To jest wstyd, to jest upokarzające dla Polski i jej obywateli co zrobili rządzący nie wprowadzając stanu klęski żywiołowej – wskazał lider PSL.

Jego wypowiedź ostro skomentowała była rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, obecnie europosłanka tej partii Beata Mazurek. "Kosiniak-Kamysz jest jeszcze wyraźnie sfrustrowany po wczorajszej przegranej debacie. Bredzi coś o złej dacie 10 maja oraz wstydzie i upokorzeniu RP. Zapominając, że senatorowie z PSL także uczestniczyli w obstrukcji ustawy" – napisała. Jak oceniła, kandydat PSL na prezydenta "w swojej obłudzie dogonił już Budkę".

Co z wyborami?

W porannym głosowaniu Sejm odrzucił uchwałę Senatu ws. odrzucenia projektu ustawy PiS w całości. Projekt zakłada, że wybory prezydenckie w tym roku odbędą się jedynie w trybie korespondencyjnym. Za odrzuceniem uchwały Senatu opowiedziało się 236 posłów. Przeciwnych było 213. Wstrzymało się 11 parlamentarzystów.

Wszystko wskazuje jednak na to, że w najbliższą niedzielę do wyborów nie dojdzie. Według wydanego wczoraj późnym wieczorem oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina, po 10 maja oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ma ogłosić nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie.

Czytaj także:

Dni wiceministra są policzone? "To jeden z warunków kompromisu Porozumienia z PiS"Czytaj także:

Porozumienie między Kaczyńskim i Gowinem. Jest komentarz prezydenta