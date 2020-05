167 policjantów zarażonych koronawirusem. Policja podaje statystyki

Jak poinformował PAP insp. Mariusz Ciarka, od początku epidemii koronawirusa, ponad 2700 funkcjonariuszy przebywało na kwarantannie. – Obecnie na kwarantannie jest 314 policjantów – wyjaśnił. W tym kontekście rzecznik KGP zaapelował o to, aby nie oszukiwać policjantów, którzy wykonując swoją służbę dbają o zdrowie nas wszystkich. – To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym – podkreślił Ciarka. Jak dodał, policjanci liczą na wzajemne zrozumienie.

Rzecznik KGP wyliczył, że od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce, policjanci już ponad 5,2 mln razy sprawdzali osoby, które zostały skierowane na kwarantannę. – Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 94 tys. (94637) osób poddanych kwarantannie i w ok. 284 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych – wskazał. Jak dodał, w 18 przypadkach zwrócono się do policjantów z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci.

Jak poinformował Ciarka, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa między ludźmi, codziennie do działań prewencyjnych angażowanych jest ok. 21-23 tys. funkcjonariuszy – są to głównie policjanci wspierani przez funkcjonariuszy Straży Miejskich oraz żołnierzy, przeważnie z Żandarmerii Wojskowej i WOT. – Tym służbom dziękujemy za wsparcie i pomoc – podkreślił.

Przypomniał także, że policja nieustannie apeluje o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń oraz informuje i przekazuje komunikaty, również przy pomocy urządzeń nagłaśniających. – Zwracamy uwagę na odstępy między osobami, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zakaz grupowania się – podkreślił. – Rozdając maseczki informowaliśmy obywateli o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Zdecydowana większość z nas pamięta o tym. Nie ma już chyba osób, które o tym obowiązku nie wiedziałyby – ocenił.

Ciarka poinformował także, że funkcjonariusze skontrolowali prawie 194 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym ponad 3200 ostatniej doby. – Należy pochwalić kierowców autobusów komunikacji miejskiej i motorniczych za skuteczne egzekwowanie przepisów, gdyż tylko sporadycznie stwierdzamy uchybienia – powiedział.

