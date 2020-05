Furia Grabowskiego

Slogany i słowna agresja zamiast merytorycznej debaty opartej na naukowo potwierdzonych dowodach. Tak w ostatnich miesiącach zaczyna wyglądać coraz bardziej groteskowa obrona powielanych przez środowiska lewicowo-liberalne tez prof. Jana Grabowskiego, historyka współpracującego z Centrum Badań nad Zagładą Żydów. To autor książek, w których utrzymuje on obraz szerokiego udziału polskiej ludności w zagładzie ich żydowskich sąsiadów. Powołując się na swoje badania historyczne, przekonywał też, że "Polacy przyczynili się do śmierci 200 tys. Żydów". Przed rokiem w "Do Rzeczy" w publikacji "Anatomia kłamstwa" uznani historycy i badacze zmiażdżyli jego rewelacje.