Mentzen w Sejmie: Jaki jest sens, żeby Polska dalej brnęła w klimatyzm?

W środę rozpoczęło się 27. posiedzenie X kadencji Sejmu. Na początku obrad w trybie wniosku formalnego głos zabrał m.in. Sławomir Mentzen.

Zielony Ład UE. Mentzen: Samobójstwo gospodarcze i skrajna głupota

– Donald Trump zapowiedział odrzucenie Zielonego Ładu, a następnie wycofał Stany Zjednoczone z klimatycznego porozumienia paryskiego. Jeżeli drugi największy emitent dwutlenku węgla na świecie wycofuje się ze szkodliwej ideologii klimatyzmu, to jaki jest sens, żeby Polska dalej w to brnęła, niszcząc swój przemysł i zwiększając koszty życia Polakom? Nie ma żadnego – powiedział jeden z liderów Konfederacji i kandydat tego ugrupowania w wyborach prezydenckich.

– Jeżeli Unia Europejska dalej będzie utrzymywała w tej sytuacji Zielony Ład, to jest to nie tylko samobójstwo gospodarcze i skrajna głupota, to jest świadectwo prawdziwego obłędu. Na szczęście świat się zmienia, ten lewicowy eksperyment oczywiście nie wypalił. Dlatego składam wniosek formalny o rewolucję zdrowego rozsądku również w Polsce, są tylko dwie płcie, planeta nie płonie, trzeba obniżać wydatki rządowe, zachować wolność słowa oraz deportować nielegalnych migrantów, rewolucja zdrowego rozsądku również w Polsce – powiedział Mentzen.

Trump odrzuca klimatyzm

Zgodnie z zapowiedziami jednym z pierwszych dekretów prezydent Trump zniósł nałożone przez administrację Bidena ograniczenia w zakresie wydobycia ropy naftowej oraz wycofał się z paryskiego porozumienia klimatycznego.

W trakcie kampanii wyborczej Trump wskazywał, że poprzez położenie większego nacisku na paliwa kopalne i rezygnację z forsowania na siłę jedynie tzw. czystych źródeł energii, rząd będzie chciał doprowadzić do obniżenia cen energii dla społeczeństwa. Jedną z największych bolączek Amerykanów są wysokie ceny podstawowych produktów, w tym żywności, co w znacznym stopniu wynika z wysokich kosztów energii.

Elementem kampanii wyborczej Republikanina byłoa hasło "drill, baby, drill" w rozumieniu wydobywania jak największych ilości ropy naftowej i gazu. Trump podkreślał, że polityka będzie nastawiona na przedsiębiorczość, konkurencyjność gospodarki i politykę energetyczną nietraktującą w sposób nadrzędny ideologii klimatystycznej.

Czytaj też:

Zielony Ład. Piotr Duda: Razem obronimy Polskę albo zostaniemy zniszczeniCzytaj też:

Chcą globalnego podatku na realizację tzw. celów klimatycznych