Szumowski: Kupimy tyle szczepionek, żeby starczyło dla każdego Polaka

Pytany o poziom finansowania przez Polskę międzynarodowych i krajowych badań nad szczepionką przeciw COVID-19 Szumowski wskazał m.in. na granty dla polskich ośrodków badawczych i na współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia w Stanach Zjednoczonych.

– Przekazujemy wiele milionów złotych na ten cel, ale jest pytanie, kto będzie pierwszy, która grupa będzie pierwsza, czy to będzie grupa rosyjska, chińska, ze Stanów Zjednoczonych, z Unii Europejskiej. Trudno powiedzieć – zauważył. Jak zaznaczył, "i tak tę szczepionkę trzeba będzie kupić w takiej ilości, żeby ona była dla każdego Polaka dostępna".

"Zleciłem by sprawdzić, czy nie było wcześniejszych przypadków COVID"

– Jakiś czas temu zleciłem prace by sprawdzić, czy nie było wcześniejszych przypadków COVID, zanim wykryliśmy go u pierwszego pacjenta –powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Minister powiedział, że zlecił zbadanie przypadków zgonów na wszystkie choroby związane z niewydolnością oddechową, jeśli są możliwości tych badań – zachowano materiał do nich.

– Chcemy wiedzieć, jaka jest sytuacja, czy część zachorowań nie była związana z koronawirusem COVID – wyjaśnił minister Szumowski. Przypomniał, że koronawirusów w Polsce było bardzo dużo, ale chcemy wiedzieć, czy wcześniej były takie zdarzenia wynikające z tego konkretnego koronawirusa wywołującego COVID.

"Chcemy jak najszybciej zlokalizować ogniska zakażeń na Śląsku"

Chcemy jak najszybciej zlokalizować ogniska zakażeń na Śląsku i odizolować osoby chore – powiedział Łukasz Szumowski. Poinformował, że w trzech kopalniach przebadano już całe załogi, trwa oczekiwanie na wyniki.

Minister Szumowski poinformował, że w sobotę na Śląsku wykonano ponad 3 tys. wymazów, a w niedzielę 5 tys. W poniedziałek i w kolejnych dniach ma być robione po 3 tys. wymazów "po to, żeby jak najszybciej te ogniska zlokalizować, zlokalizować osoby chore i odizolować od pozostałych".

– W trzech kopalniach już całe załogi są przebadane, czekamy na wyniki. W pozostałych, mam nadzieję, że w przeciągu dwóch dni zakończymy ten proces. Jednocześnie badamy inne kopalnie wyrywkowo. To jest bardzo poważna sytuacja z punktu widzenia epidemicznego, na szczęście nie aż tak dramatyczna z punktu widzenia takiego medycznego i ludzkiego, bo te osoby nie chorują ciężko – powiedział Szumowski.