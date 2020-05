"Zakładam kaganiec mężowi". Dramatyczne wyznanie żony Stuhra

Całą sytuację postanowiła skomentować żona aktora, Katarzyna Błażejewska-Stuhr. Zamieściła na swoim blogu notkę pod tytułem "Zakładam mężowi kaganiec".

Choć kobieta zapewnia, że imponuje jej odwaga, z jaką jej mąż wygłasza to swoje poglądy, to postanowiła powiedzieć "dość". "Nie spodziewałam się, że jako szczęśliwa kobieta w partnerskim związku będę próbowała zakazać coś mojemu mężowi. Ale przelało się. Zakładam kaganiec mężowi. Boję się o niego i o nas. Może myślicie, że przesadzam. Ja mówię to z perspektywy żony. Skończyły się kilkumiesięczne zdjęcia, jest kilka dni kiedy mąż może zrobić zakupy, odebrać dziecko ze szkoły albo zjeść z nami obiad. Ale musi iść rozmawiać o pracy nad serialem (tu pytania kończą się po 5 minutach) i zaczynają się pytania o politykę. Bo to się klika, bo to ludzi elektryzuje – co znowu powie Stuhr. Więc Maciej, najdelikatniej jak umie, odpowiada, cyzelując każde słowo. Dbając o kulturę wypowiedzi, o źródła, na które się powołuje, o opinie, które przytacza. A potem wpada to w młynek medialny, z kontekstu wyrwane są słowa, połączone bez sensu, zacytowane przez jedno medium i idzie dalej w świat" – skarży się Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

Dalej żona aktora wyznaje: "Dostajemy dziesiątki telefonów (zarówno w dzień, jak i w nocy) z pogróżkami i wyzwiskami. (...) Mówię o osobach, które czynią wysiłek, aby zdobyć numer, zadzwonić, skonfrontować się z naszym głosem, telefonem, pocztą głosową – i zagrozić nam. Mówię o osobach, które nie tylko zza szklanego ekranu monitora, ale twarzą w twarz, wobec męża z żoną i ojca z dziećmi na stacji benzynowej rzucają wyzwiskami. (...) Zakładam kaganiec mężowi. Maciej Stuhr nie odpowie na pytania o wybory prezydenckie".

