Piękna akcja żołnierzy WOT. "Nie pozostawiliśmy w potrzebie braci mniejszych"

Jakiś czas temu terytorialsi dołączyli do akcji pomocy osobom starszym oraz potrzebującym w ciężkim okresie, w którym Polska walczy z epidemią koronawirusa. To pierwszy raz, gdy tak duży zasób ludzki zaangażował się wspierając Polaków w trudnej sytuacji?

Płk Pietrzak: Tak. Epidemia koronawirusa spowodowała, że po raz pierwszy po 1989 roku siły zbrojne zaangażowały się na tak dużą skalę w działania przeciwkryzysowe.

Od kiedy działacie?

Działamy od 6 marca br., w dwa dni od wykrycia pierwszego w Polsce przypadku zarażenia koronawirusem. Sześć dni później formacja zmieniła model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Po kolejnych sześciu dniach, 18 marca br. Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły pierwszą po 1989 roku tak szeroko zakrojoną operację przeciwkryzysową pk. „Odporna Wiosna”.

Jaki jest jej cel?

Celem prowadzonej przez nas operacji jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Działania są prowadzone w formie wspierania wojewodów, samorządów, instytucji pomocowych oraz bezpośredniej pomocy potrzebującym w siedmiu głównych obszarach: szpitali i służb sanitarnych; Policji; Agencji Rezerw Materiałowych; Straży Granicznej; samorządów i organizacji non-profit; Urzędu Lotnictwa Cywilnego; budowy odporności indywidualnej oraz społecznej.

Czy żołnierze WOT szyją maseczki?

Tak. Nasi żołnierze często dołączali do inicjatyw tworzenia przyłbic, czy też szycia maseczek ochronnych. Zdarzały się też sytuacje wsparcia w czynnościach biurowych, czy też budowlano – wykończeniowych. Terytorialsi przygotowywali miejsca kwarantanny, wspierali harcerzy oraz PCK, zapewniali kordon sanitarny, doręczali decyzje administracyjne oraz rozklejali plakaty informacyjne. W potrzebie nie pozostawiliśmy też „braci mniejszych”. Żołnierze dostarczali żywność dla Fundacji Centaurus opiekującej się końmi oraz karmę dla kilku schronisk w całym kraju. Wszystkie wymienione wyżej przykłady działań żołnierzy WOT są praktycznym wymiarem misji formacji, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

Na mocy decyzji ministra obrony narodowej do wsparcia działań WOT zostali przydzieleni podchorążowie Akademii Wojskowych. Do działań wymagających specjalistycznego wyposażenia delegowani są wojskowi chemicy oraz personel szpitali polowych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, wsparcia udzielają także żandarmi oraz żołnierze Inspektoratu Wsparcia SZ. Każdego dnia w operację „Odporna Wiosna” zaangażowanych jest ok. 5 tys. żołnierzy WOT oraz podchorążych Akademii Wojskowych. 75% żołnierzy WOT stanowią ochotnicy. W pierwszym miesiącu operacji w działania zaangażowanych było ponad 12 tys. żołnierzy WOT, co stanowi 50 proc. formacji.

Przeciągająca się kwarantanna zdaje się być bardzo ciężka dla osób, które nie wychodzą z domów. Jak ich wspieracie?

Ludzie, którym pomagamy najczęściej wyrażają wdzięczność. Widzą, troskę, to, że żołnierze pomagają. Ta pomoc trafia tam gdzie powinna, gdzie jest naprawdę potrzebna.Wsparciem dla naszej pomocy jest również uruchomiona przez nas specjalna infolinia psychologiczna. Do końca kwietnia skorzystało z niej ponad 3,5 tys. osób. Wśród głównych problemów rozmówcy wskazywali izolację społeczną i wiążącą się z nią samotność, jak i ogólny spadek dobrostanu psychicznego.

Ile jeszcze będziecie działali?

Tak długo jak będzie istniała taka potrzeba.