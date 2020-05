"Jesteśmy dalej jak jedna pięść". Sobolewski o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy

–Co do Zjednoczonej Prawicy, to wczoraj składanie projektu chyba pokazuje, że jesteśmy dalej jak jedna pięść i projekt był składany i przygotowywany między innymi przez panią premier Emilewicz, pana ministra Łukasza Schreibera, pana posła Przemysława Czarnka. Projekt był konsultowany z Solidarną Polską i projekt jest efektem wspólnych rozmów Zjednoczonej Prawicy i dzisiaj w Sejmie mam nadzieję, że zostanie sprawnie przeprowadzony i przyjęty, skierowany do pana marszałka Grodzkiego – mówił Sobolewski w „Salonie politycznym” radiowej Trójki.

Polityk podkreślił, że część rozwiązań w projekcie Zjednoczonej Prawicy wychodzi naprzeciw temu, co sygnalizowała opozycja. – Powinni być zadowoleni, że taki projekt jest procedowany – stwierdził.

"Próbują zdeprawować PKW"

Pytany o organizację wyborów prezydenckich i krytykę niektórych środowisk Sobolewski odparł, że ci sami konstytucjonaliści, którzy "deprawowali Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, teraz próbują zdeprawować PKW".

Sobolewski dodał, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie ze szczególnym uwzględnieniem słuchać i wykonywać przy organizacji wyborów, wszelkie rozporządzenia ministra Szumowskiego dot. bezpieczeństwa. – W tej chwili najważniejsza jest walka z pandemią, jak najszybsze przeprowadzenie wyborów prezydenckich i sytuacja materialna polskich rodzin – podkreślił.

Czytaj także:

MZ kupiło bezużyteczne maseczki od znajomego rodziny Szumowskiego. Minister reagujeCzytaj także:

"Gowin nie chciał o tym słyszeć". Kulisy narady w PiS