Mocne słowa Czarzastego pod adresem polityków PiS. "Trzeba będzie ukarać"

Podczas programu Polsat News Czarzasty został zapytany, czy dla osób odpowiedzialnych za organizację wyborów przewiduje Trybunał Stanu, odparł: "nie dość, że będzie Trybunał Stanu, to poszło zawiadomienie do prokuratury i do NIK".

– W przypadku Jacka Sasina będzie Trybunał Stanu, w przypadku premiera Mateusza Morawieckiego będzie Trybunał Stanu. Tylko trzeba mieć do tego większość. Przyjdzie czas, że wszystkich ludzi, którzy wydają pieniądze bez zgody, rozsądku, bez ustawy, trzeba będzie ukarać, żeby pokazać na przyszłość ludziom, że nie wolno kraść wspólnych państwowych pieniędzy – mówił lider Lewicy.

"To jakiś absurd, to przerażające"

Wczoraj było głośno o nagraniuAndrzeja Dudy, który odpowiedział na nominację rapera Zeusa w ramach podbijającego sieć Hot16Challenge2. Włodzimierz Czarzasty nawiązując do tych wydarzeń w ostrych słowach skrytykował prezydenta. - Słyszę prezydenta RP, który "walczy z ostrym cieniem mgły". To jakiś absurd. Ja zacznę walczyć z ostrym cieniem głupoty. To przerażające – podkreśla.

– Prezydent miał szansę na to, żeby podpisać 22 mld zł z Unii Europejskiej na służbę zdrowia, miał szansę, żeby podpisać podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek. Miał szansę zachować się w tej sprawie przyzwoicie – ocenił Czarzasty w programie Polsat News.

Polityk stwierdził, że należy „zakończyć tę farsę”.

