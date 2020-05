"Janka Ochojska pokonała raka". Wzruszający wpis

W kwietniu ubiegłego roku szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej poinformowała, że choruje na nowotwór piersi. Niedawno Janina Ochojska informowała, że udało jej się wygrać walkę z nowotworem.

Informację potwierdziła dziennikarka Agata Młynarska, która rozmawiała z Ochojską w internetowym programie na swoim Instagramie.

„Janka Ochojska pokonała raka. Powiedziała to przed chwilą” – relacjonowała dziennikarka.

„Opowiedziała historię swojej walki o zdrowie i o czasie chemioterapii. Janeczko, dziękuję za to spotkanie. Przede wszystkim za dobre wieści ale też za instrukcję pomagania. Jak się okazuje sprawdzają się stare, sprawdzone sposoby. Pomoc sąsiadów, bliskich, przyjaciół. Ten krąg wsparcia, który tworzymy w życiu, bo jak się mówi - »przyjaciół poznaje się w biedzie«. Janeczko dziękuję Ci też za to, że pokazujesz nam, że życie ma wielką wartość. Niezależnie od tego jak bywa bolesne, warto skupić się na tym, co piękne” – podkreśliła dalej Młynarska.

„Z całego serca życzę Ci powodzenia w Brukseli, wierzę, że wypłynęłaś na „suchego przestwór oceanu” i tam ze swoim doświadczeniem zawojujesz i zawalczysz o pomoc dla potrzebujących. A jeśli tylko możemy się do czegoś przydać, telefon masz, adres znasz, wal jak w dym” – dodaje dziennikarka.