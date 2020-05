Kolejny etap odmrażania gospodarki. Minister zdrowia apeluje

Podczas współnej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i ministra edukacji narodowej Dariusza Piątkowskiego przekazano informację o trzecim etapie odmrażania gospodarki. – Od 18 maja otwarte będą salony fryzjerskie i kosmetyczne, zaczną działać usługi gastronomiczne (w reżimie sanitarnym) oraz więcej osób będzie mogło korzystać z transportu publicznego – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Te działania o których powiedział pan premier są niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Przez kilka ostatnich lat dyskusja dot. służby zdrowia była skupiona wokół nakładów. I te nakłady są niezwykle potrzebne, tylko musimy to zrobić w maksymalnym reżimie sanitarnym – podkreślał szef resortu zdrowia. Łukasz Szumowski mówił tu o dystansowaniu społecznym, utrzymywaniu reżimu senitarnego, stosowaniu przyłbic, maseczek i rękawiczek.

– Ale jest jeszcze drugi aspekt. To szybkie wyłapywanie osób chorych. Tu mogę przekazać, że w zeszłą dobę zrobiliśmy ok. 20 tys. testów, a 1200 osób będących na kwarantannie skorzystało z drive thru – dodał.

– Oczywiście są sytuację takie jak w kopalniach. Kopalnia to miejsce bardzo specyficzne, cieżka praca, brak możliwości dystansowania, brak możliwości zamknięcia kopalń. Ale stąd właśnie niezwykle zdeterminowana akcja, żeby przebadać tych wszystkich góników. To zrobiliśmy, teraz badamy ich kontakty i rodziny. Gdyby oddzielić te ogniska, Śląsk mialby całkowicie normalną krzywą na tle Polski. Krzywą, która zaczyna spadać – mówił minister zdrowia.

Powracając do kolejnego etapu znoszenia obostrzeń, powiedział: "te działania musimy podjąć, bo musimy żyć". Apeluję o trzymanie się ściśle tych reguł - w salonach fryzjerskich czy kosmetycznych nie może być czynnych poczekalni. Nie możemy siedzieć w tłumie także w restauracji czy kawiarni. Bardzo dużo od nas zależy, od tego jak będziemy funckjonowali – dodał Szumowski.