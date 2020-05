Bielan: To będzie oznaczać katastrofalną w skutkach wojnę na górze

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Polsat News europoseł PiS odniósł się do dzisiejszych doniesień medialnych, w myśl których Platforma Obywatelska zmieni kandydata na prezydenta. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że największe szanse na zastąpienie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ma prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Bielan: PO po raz kolejny oszuka Polaków?

– Są rozmaite przecieki, ale musimy poznać decyzję głównej partii opozycyjnej, czy Małgorzata Kidawa-Błońska będzie dalej kandydatką, czy PO po raz kolejny oszuka Polaków – wskazał.

Zdaniem Adama Bielana kreślił czarny scenariusz, jeśli rzeczywiście doszłoby do zmiany i kandydata i ten wygrałby wybory. Jak przekonywał, zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego "będzie oznaczać katastrofalną w skutkach wojnę na górze między prezydentem a rządem".

– Grzegorz Schetyna powiedział kilka tygodni temu, pytany w wywiadzie, co będzie robić prezydent, wtedy była mowa o kandydatce Kidawie-Błońskiej, jeśli wygra wybory. Powiedział, że natychmiast doprowadzi do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Jak można doprowadzić? Wyłącznie rozpoczynając otwartą wojnę z rządem – tłumaczył.

"Udowodnił, że nie cofnie się przed niczym"

Gość Bogdana Rymanowskiego pytał retorycznie, "czy mając taki duży problem, jak epidemia koronawirusa czy globalny kryzys gospodarczy, możemy sobie pozwolić na wielomiesięczną, wieloletnią nawet wojnę na górze między prezydentem a rządem?". Jak podkreślał, Rafał Trzaskowski udowodnił jako prezydent Warszawy, że nie cofnie się przed niczym. – Jest to polityk, który na prośbę swoich kolegów partyjnych posuwał się do bardzo ostrych ataków partyjnych – wskazał. Adam Bielan przyznał, że tym, co osobiście go dotyka jest zablokowanie przez prezydenta Warszawy możliwości uczczenia jego poprzednika, Lecha Kaczyńskiego.

