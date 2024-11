Jacek Sutryk usłyszał zarzuty

Informację potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Śledczy nie informują na razie o treści zarzutów. Czynności w prokuraturze nadal trwają.

Jacek Sutryk z zarzutami

Do zatrzymania prezydenta Wrocławia przez funkcjonariuszy CBA doszło w jego mieszkaniu. Odbyło się ono na polecenie prokuratora z Prokuratury Krajowej. Następnie samorządowiec został przewieziony do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sutryk to nie jedyna osoba, którą zatrzymano w czwartek w związku ze śledztwem ws. Collegium Humanum. W ręce CBA trafił również jego bliski współpracownik Marian D. To przewodniczący rady nadzorczej portu lotniczego we Wrocławiu.

Sutryk startował w wyborach samorządowych z poparciem Koalicji Obywatelskiej z komitetu utworzonego wraz z Lewicą. Jego obowiązki we wrocławskim ratuszu przejęła teraz wiceprezydenta miasta.

Afera Collegium Humanum

CBA prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące handlu dyplomami MBA, uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, przez zorganizowaną grupę przestępczą, działającą w niepublicznej szkole wyższej w Warszawie Collegium Humanum. Członkowie tej grupy mieli wystawiać dokumenty związane z ukończeniem studiów. Do tej pory w sprawie zatrzymano 28 osób. Usłyszały one blisko 150 zarzutów karnych. Sprawa jest rozwojowa.

"Szok w obozie władzy". Nowe informacje ws. zatrzymania Sutryka

