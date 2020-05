WOŚP potwierdza: Sprowadzone z Chin maski nie spełniają norm

Fundacja poinformowała, że Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził badania, czy maseczki spełniają wymagane normy. Na podstawie wyników z 11 maja okazało się, że nie. W związku z tym WOŚP wysłało informację do wszystkich dyspozytorów stacji pogotowia ratunkowego, do których były wysyłane pakiety IPOO, że maseczki KN95 mogą spełniać wyłącznie rolę maseczek chirurgicznych, ponieważ nie chronią w pełni układu oddechowego przed koronawirusem. Zwróciło się także do firmy Paramedica Polsca, która sprzedała wadliwe pakiety żądając wyjaśnienia sytuacji.

"Z przykrością stwierdzamy, że staliśmy się kolejną ofiarą nieuczciwych praktyk chińskich producentów i że niestety nie jesteśmy jedyni. Wiemy już, że podobna sytuacja dotyka też inne firmy i organizacje w krajach, w których nieporównywalnie większe zamówienia okazały się nie spełniać norm. Jest to tym bardziej bulwersujące, że w obliczu pandemii uczciwość i rzetelność firm zajmujących się produkcją i dystrybucją sprzętów, mających za zadanie chronić nas wszystkich, powinna być na pierwszym miejscu" – oświadczył prezes zarządu WOŚP Jerzy Owsiak.

Jak podkreślił, maseczki, o których mowa, są tylko częścią pakietów, które są wykorzystywane przez ponad 1500 zespołów ratownictwa medycznego. "Wiemy, że spełniają one swoją rolę, zwłaszcza, że od samego początku wysyłamy też wszystkim chętnym jednostkom wielorazowe przyłbice oraz odpowiednio przygotowane maski sportowe, które są chętniej używane przez ratowników, ponieważ według ich praktyki są zdecydowanie skuteczniejszym i wygodniejszym sposobem na ochronę dróg oddechowych. Dlatego właśnie rekomendujemy, by półmaski z zestawów używać w roli masek chirurgicznych, ale korzystać także ze środków wielokrotnego użytku, które cały czas wysyłamy wszystkim chętnym placówkom - wystarczy napisać na adres pomocmedyczna@wosp.org.pl" – wskazał.

Jak dotąd WOŚP rozesłała 50 tys. Indywidualnych Pakietów Ochrony Osobistej zawierających nie tylko objęte badaniem półmaski, ale też: kombinezony, gogle, ochraniacze na obuwie, worki na odpady medyczne, rękawiczki. W ramach wsparcia placówek medycznych w walce z epidemią koronawirusa Fundacja WOŚP zamówiła u firmy Paramedica 100 nowoczesnych łóżek do intensywnej terapii oraz 10 respiratorów. Zakupy te są w trakcie realizacji.

Poza pakietami IPOO, fundacja zamówiła dla polskich szpitali m.in.: 200 łóżek przeznaczonych na stanowiska intensywnej opieki medycznej, 157 kardiomonitorów, 71 respiratorów czy 2,6 miliona trójwarstwowych maseczek chirurgicznych, 75 tys. przyłbic i 10 tys. masek sportowych, które mogą służyć w charakterze wielorazowych masek ochronnych. WOŚP otrzymało także w darze 3 tys. masek sportowych, 30 pomp infuzyjnych, aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, 2 pulsoksymetry ręczne, 25 zestawów USG z opcją badania jamy brzusznej oraz 3 zestawy EKG z modułem do zdalnego opisywania badań. Do tej pory Fundacja WOŚP przekazała 50 mln zł na wsparcie walki z epidemią koronawirusa w Polsce.

