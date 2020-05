Premier na Śląsku. "Sytuacja jest opanowana. Górnicy wrócą do pracy"

Szef rządu brał w sobotę udział w sztabie kryzysowym związanym z sytuacją epidemiczną na Śląsku. Brał również udział w spotkaniu z ozdrowiałymi z koronawirusa górnikami.

– Cieszę się, bo rozmawiałem z panem wojewodą Jarosławem Wieczorkiem i panem marszałkiem, że jest wystarczająca liczba sprzętu ochronnego, to podstawa by zabezpieczyć personel walczący z koronawirusem – podkreślił premier w Katowicach. – Chciałem bardzo podziękować wszystkim służbom zaangażowanych w walkę z koronawirusem, bo robią to skutecznie. Dziękuję służbom sanitarnym z całego kraju, które przybywają na Śląsk z pomocą – dodawał.

– Spotkałem się z ozdrowieńcami – w nich i w nas wszystkich jest ta rosnąca nadzieja, że wkrótce koronawirus również tutaj będzie miał coraz mniejsze znaczenie – podkreślał premier.

– Tutaj, w województwie śląskim, sytuacja poza górnictwem jest na poziomie podobnym do reszty kraju, ale podjęliśmy bezprecedensową decyzję, aby poprzez przesiewowe testy przebadać bardzo dużą populację osób zatrudnionych w górnictwie – tłumaczył.

"Nie ma mojej zgody, żeby izolować Śląsk"

– Ważne jest, by właściwie rozumieć walkę z koronawirusem. Trzeba się izolować, ale nie ma zgody mojej i rządu na to, by izolować Śląsk. To właśnie tu należy się większa pomoc. Ten plan pomocy Śląskowi się sprawdza – ocenił premier Mateusz Morawiecki. – Chcę podkreślić, że ta nasza akcja doprowadziła do momentu, że od poniedziałku-wtorku będzie można wracać do pracy w kopalniach. To bardzo ważne. Praca górników jest bardzo potrzebna całej Polsce. W ten sposób widać naszą solidarność. Ta wspólna walka z koronawirusem ma sens – dodawał.

– Tu na Śląsku życie gospodarcze musi wrócić do stanu przed koronawirusem. We właściwy sposób podjęliśmy temat testów, izolacji. To działania profesjonalne, dzięki którym będzie możliwy powrót do pracy w kopalniach, a także ratowanie miejsc pracy – zaznaczał.