"Wirus atakuje płuca, nie zdrowy rozsądek". Wicepremier interweniuje ws. piosenki Kazika

Piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", która nawiązuje do wizyty 10 kwietnia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, znalazła się na pierwszym miejscu cotygodniowej Listy Przebojów Trójki. Jak podały media, informacja o zwycięstwie utworu została zdjęta ze strony listy. Stało się to zaledwie kilka minut za zakończeniu emisji notowania. Nie można także odsłuchać wydania listy przebojów, w którym piosenka Kazika znalazła się na szczycie.

"Podczas elektronicznego głosowania nad Listą Przebojów Trójki w dn. 15.05.2020 r. został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy" – poinformował w oświadczeniu opublikowanym w sobotę wieczorem na stronie internetowej Programu 3 Polskiego Radia jego dyrektor i redaktor naczelny Tomasz Kowalczewski. Sprawa wywołała falę oburzenia i krytyki.

Do sprawy odniosła się wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W liście do szefa RMN pisze: "Wczorajsza decyzja o usunęciu z Listy Przebojów piosenki Kazika słusznie wywołała oburzenie słuchaczy i artystów". Emilewicz liczy na to, że Rada podejmie szybkie i zdecydowane działanie ws. "wyjaśnienia incydentu".

"Pamiętajmy, że wirus, z którym walczymy, atakuje płuca, a nie zdrowy rozsądek" – konkluduje wicepremier.

