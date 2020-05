Szef Rady Mediów Narodowych: Mówię to z ręką na sercu. Absolutnie nie będę się tego wstydził

Piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", która nawiązuje do wizyty 10 kwietnia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, znalazła się na pierwszym miejscu cotygodniowej Listy Przebojów Trójki. Jak podały media, informacja o zwycięstwie utworu została zdjęta ze strony listy. Stało się to zaledwie kilka minut po zakończeniu emisji notowania. Nie można także odsłuchać wydania listy przebojów, w którym piosenka Kazika znalazła się na szczycie. Kierownictwo stacji początkowo poinformowało, że piosenka trafiła na listę przebojów wbrew regulaminowi. Później poinformowano, że ta piosenka w ogóle nie powinna wygrać. – Dokonano ręcznej manipulacji polegającej na zmianie kolejności piosenek, na które głosowali słuchacze Trójki – poinformował w niedzielę wieczorem dyrektor Trójki Polskiego Radia Tomasz Kowalczewski.

Z ostatniego komunikatu dyrekcji radiowej "Trójki" wynika, że zostanie zlecony audyt Listy Przebojów na przestrzeni ostatnich lat. Słynne głosowanie z kolei ma zostać powtórzone. Swój głos będzie też można oddać na głośny numer Kazika.

Do całego zamieszania odniósł się dziś w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM szef Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański zapewniał, że wolność słowa w mediach publicznych nie jest zagrożona. – Z tych informacji, które mam, wynika po prostu, że zostało ujawnione szalbierstwo w liczeniu głosów, w każdym razie błędy, nazwijmy to ostrożnie, w związku z tym należy to ukrócić i tyle. Z tego co wiem władze radia wczoraj przedstawiły wstępny raport – powiedział. Czabański zapytany został także o to, czy opowie się za odwołaniem szefowej Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej. Przyznał, że nie widzi ku temu "żadnych powodów".

Robert Mazurek zapytał swojego gościa o sens wojny z artystami. – To nie tylko ci politycy, którzy piszą o pacanach, o prowokacjach, braku zdrowego rozsądku, o tym, że komuś się wirus na głowę rzucił, to Jacek Karnowski, najwierniejszy z wiernych, na portalu wpolityce.pl napisał: tej wojny wygrać nie można. A wy w nią idziecie. Chcecie wojny z jakimiś artystami, po co wam to? – pytał dziennikarz. W odpowiedzi, szef RMN podkreślił, że to nie jest żadna wojna z artystami. – Ja nie rozumiem dlaczego artyści obrażają się na to, że coś będzie uczciwe. No ale dobrze, okej, mają prawo do swoich wyborów – dodał.

Dziennikarz przywołał w audycji opinie w myśl których media publiczne prowadzą działalność propagandową na rzecz partii rządzącej. – Mamy do czynienia ze współczesnym rynkiem mediów, gdzie liczy się pewna narracja. Kiedyś być może nazywano propagandą, dziś narracją, czyli pewien sposób podawania wiedzy o świecie – tłumaczył Czabański, dodając, że dziś wszyscy taką narrację stosująm, ale na tym rybku powinien być pewien pluralizm. – Z tego punktu widzenia widzę, że ten rynek dzięki mediom publicznym stał się różnorodny, kiedyś tej różnorodności nie było – wskazał.

Czy zmiany przeprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość w obszarze mediów publicznych idą w dobrym kierunku? – Nie będę się tego wstydził, dlatego że przebudowujemy Polskę w dobrą stronę i media publiczne są elementem tej przebudowy – oświadczył i dodał: "Absolutnie nie będę się tego wstydził. Wręcz odwrotnie i mówię to z ręką na sercu, szczerze, niezależnie od tego, kto mnie podgryza, kto krytykuje".

