Kiedy otwarcie kin i parków rozrywki? Wicepremier podała wstępny termin

– Tak jak przed marcem gospodarka nie będzie działać jeszcze bardzo długo. Bo tak jak widzimy, dziś fryzjerzy, zakłady kosmetyczne, sklepy, działają w tym reżimie nowej normalności. (…) Chcielibyśmy, aby od 1 lipca nasze wszelkie aktywności, także te związane z infrastrukturą czasu wolnego, powróciły – powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w programie "Studio Biznes".

– Rozumiem, że czerwiec to jeden z najbardziej ślubno-weselnych miesięcy w roku i pojawia się wiele pytań zarówno od nowożeńców, jak i tych, którzy przygotowują, pracują i żyją z organizacji przyjęć weselnych – powiedziała minister rozwoju. – Parki rozrywki, parki miniatur, infrastruktura czasu wolnego – to są te branże, z którymi teraz rozmawiamy i z którymi przygotowujemy wytyczne. Mamy nadzieję, że one wszystkie, część jeszcze w czerwcu, część w lipcu, będą już otwarte – wskazała Emilewicz.

Wicepremier pytana o to, kiedy będzie można pójść do kina, powiedziała: – W tej chwili pracujemy nad tym, aby to wydarzyło się jeszcze w czerwcu – powiedziała Emilewicz i dodała, że rekomendacje przedstawia minister zdrowia, a decyzje podejmuje ostatecznie premier. – My pracujemy tak, jakby to miało się wydarzyć jeszcze jeśli nie od początku, to w połowie czerwca – doprecyzowała.