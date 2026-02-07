Tragedia na terenie garnizonu. Nie żyje jedna osoba

Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa oraz Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

W piątek na terenie garnizonu w Dęblinie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem broni palnej. Jak przekazał serwis twojglos.pl, zginął pracownik ochrony pełniący służbę przy bramie obiektu.

Mjr Damian Stanula, rzecznik lubelskiego oddziału Żandarmerii Wojskowej, potwierdził, że w wyniku zdarzenia śmierć poniósł cywilny pracownik ochrony. Dopytywany o charakter tragicznego wypadku, czy był on przypadkowy, rzecznik przekazał, że prowadzone jest śledztwo, którego celem jest odpowiedzenie m.in. na to pytanie.

Portal lublin112.pl informuje ponadto, że śmiertelny strzał padł z broni należącej do pracownika ochrony.

