Czy Tuskowi chodzi o Izrael?

Coraz więcej komentatorów i ekspertów zakłada, że jest bardzo prawdopodobne, że była to operacja rosyjskiego KGB” – powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej.
Wypowiedź polskiego premiera skwapliwie powtórzyły różne zagraniczne media, od Reutersa, przez The Telegraph, po portale francuskie, a nawet tureckie. Nic w tym dziwnego, skoro wszyscy żyją aferą Epsteina, każda wypowiedź, która wnosi nowe wątki, jest cytowana. Jednak tu mamy coś więcej. Zwrócę uwagę na konstrukcję wypowiedzi Tuska.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
