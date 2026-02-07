Czy Tuskowi chodzi o Izrael?

Wypowiedź polskiego premiera skwapliwie powtórzyły różne zagraniczne media, od Reutersa, przez The Telegraph, po portale francuskie, a nawet tureckie. Nic w tym dziwnego, skoro wszyscy żyją aferą Epsteina, każda wypowiedź, która wnosi nowe wątki, jest cytowana. Jednak tu mamy coś więcej. Zwrócę uwagę na konstrukcję wypowiedzi Tuska.