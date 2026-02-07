Trump zmienia zasady sprzedaży broni. Dobre wieści dla Polski

Donald Trump podpisał w piątek (6 stycznia) rozporządzenie wykonawcze w sprawie polityki eksportu amerykańskiej broni – tzw. "America First Arms Transfer Strategy". Głównym celem tej strategii jest zmiana zasad sprzedaży uzbrojenia zagranicznym partnerom.

Jak podaje Reuters, Biały Dom nakazał federalnym agencjom priorytetowe traktowanie zamówień od państw, które znacząco inwestują we własne bezpieczeństwo i mają strategiczne znaczenie regionalne.

Sprzedaż amerykańskiej broni. Nowe zasady

Dotychczas sprzedaż broni często opierała się na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Nowe podejście ma premiować partnerów, którzy są istotni z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych.

Rozporządzenie nie wymienia konkretnych krajów z nazwy, ale jego zasady mają szansę ustanowić korzystniejsze warunki dla krajów takich jak Polska, które wydają znaczące środki na obronność i są ważnym sojusznikiem USA w regionie.

W 2026 r. Polska zamierza przeznaczyć na obronę ponad 200 mld zł, czyli ok. 4,8 proc. PKB.

Trump o Polsce: Była wśród nich

– Już w czasie pierwszej kadencji podkreślałem, że nie wszystkie państwa NATO przeznaczały odpowiednio dużo pieniędzy na obronność. Niektóre w ogóle nie płaciły. Tylko siedem z 28 się składało. My byliśmy jednym z nich. Wśród nich była także Polska – mówił Trump w styczniu ub.r., kilka dni po zaprzysiężeniu na drugą kadencję.

Podczas ostatniego szczytu NATO w Hadze (czerwiec 2025 r.) sojusznicy – pod presją prezydenta USA – zatwierdzili podniesienie poziomu finansowania obronności do 5 proc. PKB w perspektywie 2035 r. (3,5 proc. nakładów stricte wojskowych i 1,5 proc. na inne potrzeby obronne). Ponieważ z nowego celu wydatków NATO wyłamała się Hiszpania, Trump zagroził jej wyrzuceniem z paktu.

