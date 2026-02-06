Decyzja Czarzastego ws. Trumpa. Tak Sejm odpowiedział USA

Według ustaleń RMF FM, mailowa korespondencja w tej sprawie była prowadzona przez urzędników parlamentów, nie polityków.

Zawierała m.in. wyrazy uznania wobec Trumpa dla wszystkich działań na rzecz ograniczania konfliktów zbrojnych, ratowania życia i poszukiwania trwałych rozwiązań pokojowych.

Wskazywała, że trwały pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe powinny opierać się na poszanowaniu prawa międzynarodowego, zasadach współpracy i wzmacnianiu wielostronnych struktur.

Pokojowy Nobel dla Trumpa. Znamy treść odpowiedzi Sejmu

W odpowiedzi podkreślono, że Polska byłaby skłonna rozważyć poparcie podobnej inicjatywy w przyszłości, "jeśli działania Trumpa doprowadzą do trwałego i sprawiedliwego pokoju na Ukrainie".

"Przez sprawiedliwy pokój należy rozumieć jednoznaczne uznanie odpowiedzialności stron konfliktu – rozróżnienie między agresorem a ofiarą, co w przypadku tragicznej wojny toczącej się w Europie pozostaje kwestią fundamentalną" – czytamy w korespondencji.

Czarzasty odmówił, ambasador USA zrywa z nim kontakty

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że odmówił poparcia wniosku o przyznanie Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla, podczas konferencji prasowej w poniedziałek (2 lutego). Korespondencja w tej sprawie wpłynęła do Sejmu od amerykańskiej Izby Reprezentantów oraz izraelskiego Knesetu w ubiegłym tygodniu.

Zdaniem Czarzastego, Trump nie zasługuje na Nobla, ponieważ w relacjach międzynarodowych używa siły i prowadzi politykę transakcyjną, destabilizując sytuację w ONZ, NATO i UE.

W czwartek (5 lutego) ambasador USA w Polsce Thomas Rose ogłosił, że Stany Zjednoczone zrywają wszelkie kontakty i komunikację z marszałkiem Sejmu. Jak dodał, "oburzające i nieuzasadnione obelgi" Czarzastego pod adresem Trumpa "poważnie zaszkodziły doskonałym relacjom" Waszyngtonu z premierem Donaldem Tuskiem i jego rządem.

