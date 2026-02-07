Liberalno-lewicowa psiarnia wyje na całym Zachodzie zgodnym chórem
  • Cezary KrysztopaAutor:Cezary Krysztopa

Liberalno-lewicowa psiarnia wyje na całym Zachodzie zgodnym chórem

Troska o państwo Źródło: DoRzeczy
Wielu Niemców zapewne by się z tym nie zgodziło, ale tak sobie myślę, że Donald Trump jest nie tyle niebezpieczny dla jakichś państw, czy narodów, co dla liberalno-lewicowej międzynarodówki, która te państwa zawłaszcza i narody, które niewoli. Stąd to obecne chóralne antyamerykańskie wycie.

Wydaje mi się, że po „ścieżce zdrowia”, jaką zafundowała mu owa, w dużym stopniu zawiadywana z Berlina, międzynarodówka, w poprzedniej kadencji, Donald Trump zrozumiał, że bez podcięcia jej korzeni, w sensie politycznym, a być może jak udowodniła próba zamachu, dosłownym, nie przeżyje.

To dlatego wypowiedział jej wojnę. Dlatego czyści amerykańską administrację z jej przedstawicieli, dlatego wysadził w kosmos USAID, dlatego podcina jej ukryte i jawne zależności chińskie i rosyjskie i dlatego buduje międzynarodowy sojusz „populistów”, czyli w istocie demokratów znienawidzonych przez popadającą w coraz głębszy totalitaryzm i błagającą Chiny o wsparcie upadającej dominacji, oraz technologie kontroli społeczeństw, „demokrację” liberalną. Ta wojna jest jak najbardziej w interesie Polski, której suwerenność zagrożona dziś bezpośrednio przez niemiecką Unię Europejską wisi już dziś na włosku.

