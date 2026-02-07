Wszystko było dogadane? Dziennikarka ujawnia nowe informacje ws. Czarzastego

Gawryluk przekazała na antenie Polsat News, że decyzja Czarzastego ws. Nobla nie była samowolką. Ten ruch był konsultowany z resortem dyplomacji, którym kieruje Radosław Sikorski. Nie wiadomo jednak, czy marszałek zasięgnął rady samego ministra.

Dziennikarka dodała, że marszałek "konsultował całą wypowiedź".

W związku z doniesieniami na temat z kontaktów Czarzastego z rosyjską businesswoman z Petersburga Swietłaną Czestnych PiS chce zwołać tajne posiedzenie Sejmu. Gawryluk przekazała, że sam marszałek może się na to zgodzić pod warunkiem, że debata będzie też dotyczyć kontaktów prezydenta Nawrockiego z środowiskami pseudokibiców.

Czarzasty odmówił, ambasador USA zrywa z nim kontakty

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że odmówił poparcia wniosku o przyznanie Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla, podczas konferencji prasowej w poniedziałek (2 lutego). Korespondencja w tej sprawie wpłynęła do Sejmu od amerykańskiej Izby Reprezentantów oraz izraelskiego Knesetu w ubiegłym tygodniu.

Zdaniem Czarzastego, Trump nie zasługuje na Nobla, ponieważ w relacjach międzynarodowych używa siły i prowadzi politykę transakcyjną, destabilizując sytuację w ONZ, NATO i UE.

W czwartek (5 lutego) ambasador USA w Polsce Thomas Rose ogłosił, że Stany Zjednoczone zrywają wszelkie kontakty i komunikację z marszałkiem Sejmu. Jak dodał, "oburzające i nieuzasadnione obelgi" Czarzastego pod adresem Trumpa "poważnie zaszkodziły doskonałym relacjom" Waszyngtonu z premierem Donaldem Tuskiem i jego rządem.

Między premierem a ambasadorem doszło do wymiany komentarzy na platformie X. Rose stwierdził jednak, że Tusk musiał "przez pomyłkę" wysłać do niego wiadomość. Następnie podkreślił, że zachowanie Czarzastego było niedopuszczalne, a on sam będzie bronił Donalda Trumpa.

