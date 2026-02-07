Zaskakujący sondaż dot. Sikorskiego. Polityk może odetchnąć z ulgą?

Z sondażu Wirtualnej Polski wynika, że minister spraw zagranicznych cieszy się poparciem niemal połowy respondentów. Sikorskiego pozytywnie ocenia 44,8 proc. uczestników badania (20,5 proc. "zdecydowanie pozytywnie", a 24,3 proc. – "raczej pozytywnie").

Krytycznie szefa polskiej dyplomacji ocenia natomiast 40,7 proc. ankietowanych (24,9 proc. "zdecydowanie negatywnie", a 15,8 proc. – "raczej negatywnie"). Ponadto 14,5 proc. uczestników sondażu IBRIS nie ma zdania.

Wśród wyborców rządzącej koalicji aż 79 proc. ocenia Sikorskiego pozytywnie, podczas gdy wśród zwolenników opozycji zaledwie 12 proc.

Komu ufają Polacy? Niezły wynik Sikorskiego

Z kolei prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania CBOS. To jedyny polityk, któremu ufa więcej niż połowa Polaków (52 proc.). Na drugim miejscu znalazł się wicepremier, minister obrony narodowej, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się zaufaniem 46 proc. respondentów.

Na kolejnych pozycjach w rankingu zaufania znaleźli się: wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (45 proc.), prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (42 proc.) oraz premier Donald Tusk (41 proc.). Najwyżej notowanym politykiem opozycji w sondażu CBOS jest Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Konfederacji zajął szóste miejsce, z wynikiem na poziomie 38 proc.

Dalej znaleźli się: wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (37 proc.), marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (33 proc.), współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen (33 proc.), marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (31 proc.).

Sondaż zrealizowano w dniach 8-20 stycznia 2026 r. na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 938 osób.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż. Oto jak chcą głosować PolacyCzytaj też:

Złe wieści dla Pełczyńskiej-Nałęcz. Polacy zabrali głos