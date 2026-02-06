Złe wieści dla Pełczyńskiej-Nałęcz. Polacy zabrali głos

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została nowym przewodniczącym Polski 2050. W powtórzonej drugiej turze wyborów zdobyła 350 głosów, a jej rywalka – minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska – 309.

Podczas pierwszej konferencji prasowej w roli szefowej partii Pełczyńska-Nałęcz podziękowała tym, którzy na nią głosowali. Wyraziła również uznanie dla Hennig-Kloski, którą określiła jako "bardzo kompetentną, merytoryczną konkurentkę".

– Za nami wybory, przed nami działania. Ten tydzień to stworzenie nowego zarządu Polski 2050. Zostanie zwołana Rada Krajowa. Ta Rada wybierze tę część zarządu, której nie nominuje przewodnicząca. Do końca tygodnia będziemy mieli pełen zarząd Polski 2050 – zapowiedziała.

Pierwsza próba przeprowadzenia drugiej tury wyborów na przewodniczącą Polski 2050 odbyła się 12 stycznia, ale została unieważniona z powodu problemów technicznych. Sobotnie głosowanie odbyło się z wykorzystaniem innego systemu informatycznego.

Polacy nie wierzą w Pełczyńską-Nałęcz

Jak wynika z sondażu SW Research Polacy mają wątpliwości, co do tego, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie dobrym przewodniczącym Polski 2050.

26,3 proc. odpowiedziało, że minister funduszy i polityki regionalnej nie sprawdzi się w nowej roli. Przeciwnego zdania jest 17,5 proc. Zdania w tej sprawie nie ma aż 56,2 proc. respondentów.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 4 lutego 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 833 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy, a próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

