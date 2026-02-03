Hołownia spotkał się z Pełczyńską-Nałęcz. Wymowna deklaracja

W sobotę odbyły się wybory na szefa partii. O stanowisko ubiegały się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Hennig-Kloska. W głosowaniu zwyciężyła ostatecznie minister funduszy i polityki regionalnej.

Pierwsza próba przeprowadzenia drugiej tury wyborów na przewodniczącą Polski 2050 odbyła się 12 stycznia, ale została unieważniona z powodu problemów technicznych. Sobotnie głosowanie odbyło się z wykorzystaniem innego systemu informatycznego.

Dotychczasowy lider i założyciel ugrupowania Szymon Hołownia pełni obecnie funkcję wicemarszałka Sejmu z ramienia Polski 2050. Jesienią ub.r. ogłosił, że nie będzie ubiegał się o stanowisko szefa partii. Wcześniej informował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał. Chciał zostać wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców (UNHCR), ale jego kandydatura nie uzyskała poparcia sekretarza generalnego Antonio Guterresa.

Hołownia dziękuje Pełczyńskiej-Nałęcz

Z nową przewodniczącą Polski 2050 spotkał się dotychczasowy lider ugrupowania, Szymon Hołownia.

"Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dzięki za świetną rozmowę! Polska 2050 jest bezpieczna w Twoich rękach. Działamy!" – napisał na portalu X były marszałek Sejmu. Do wpisu dołączył wspólne selfie z partyjną koleżanką.

twitter

Paulina Hennig-Kloska, która ubiegała się o funkcję przewodniczącej partii, zaprzeczyła w poniedziałek doniesieniom o możliwej czystce w szeregach Polski 2050. – Nie wyobrażam sobie tego, byśmy dyskusję o jedności rozpoczęli od eliminacji jakichkolwiek osób. Ja wychodzę z założenia, że w naszym otoczeniu panuje zasada "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Nie pozwolimy się dzielić drogą salami – powiedziała polityk na antenie TVP Info.

Hennig-Kloska podkreśliła również, że "Szymon Hołownia powinien pogratulować publicznie Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz". – Nie musielibyśmy od dwóch dni o tym rozmawiać. Zwykła kultura osobista tego też wymaga. Nie wiem dlaczego tego nie zrobił – skwitowała.

