"Nie wiem dlaczego tego nie zrobił". Partyjna koleżanka gorzko o Hołowni

W sobotę odbyły się wybory na przewodniczącego Polski 2050. O stanowisko ubiegały się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Hennig-Kloska. W głosowaniu zwyciężyła ostatecznie minister funduszy i polityki regionalnej.

Hennig-Kloska: Padły niepotrzebne słowa

Do sytuacji w partii odniosła się w poniedziałek na antenie TVP Info Paulina Hennig-Kloska.

– Zakopywanie podziałów będzie trudniejsze, niż mogło być. Padły niepotrzebne słowa, nie z naszej strony, nie ze strony naszych zwolenników, nie z mojej strony, ale padły zdecydowanie za mocne, niepotrzebne słowa, których można było uniknąć – powiedziała szefowa resoru klimatu i środowiska.

Paulina Hennig-Kloska skomentowała kwestię teki wicepremiera dla przedstawiciela Polski 2050 i roli, jaką w polskiej polityce może odgrywać Szymon Hołownia. – Oczywiście każda partia potrzebuje narzędzi, by skutecznie realizować swoje obietnice. Ale może jak nie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, skoro Szymon Hołownia chce się włączyć z powrotem do gry i pozostać czynnym politykiem, to może on byłby też świetnym wicepremierem Polski 2050? – powiedziała minister.

Minister: Hołownia powinien publicznie pogratulować Pełczyńskiej-Nałęcz

Polityk zaprzeczyła doniesieniom o możliwej czystce w szeregach Polski 2050.

– Nie wyobrażam sobie tego, byśmy dyskusję o jedności rozpoczęli od eliminacji jakichkolwiek osób. Ja wychodzę z założenia, że w naszym otoczeniu panuje zasada "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Nie pozwolimy się dzielić drogą salami – zaznaczyła.

Hennig-Kloska podkreśliła również, że "Szymon Hołownia powinien pogratulować publicznie Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz". – Nie musielibyśmy od dwóch dni o tym rozmawiać. Zwykła kultura osobista tego też wymaga. Nie wiem dlaczego tego nie zrobił – skwitowała.

Czytaj też:

"Dostała niezły łomot". Zaskakujące słowa o ministerCzytaj też:

Pełczyńska-Nałęcz zabiera głos po wygranych wyborach. Te słowa zainteresują Tuska