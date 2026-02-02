"Dostała niezły łomot". Zaskakujące słowa o minister

W sobotę odbyły się wybory na przewodniczącego Polski 2050. O stanowisko ubiegały się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Hennig-Kloska. W głosowaniu zwyciężyła minister funduszy i polityki regionalnej.

Do sukcesu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz odniosła się w poniedziałek na antenie radia RMF FM posłanka Nowej Lewicy Katarzyna Kotula.

– Minister Pełczyńska-Nałęcz dostała niezły łomot, jeśli chodzi nawet o te liberalne media, które przecież popierają koalicję 15 października. Patrzę na nią, jako na jedną z wielu silnych kobiecych liderek i dochodzę do wniosku, że w tym przypadku rzeczywiście zaimponowała – powiedziała była minister ds. równości. – Miała pod górę, więc życzę powodzenia. Mam nadzieję i liczę na dobrą współpracę, szczególnie z Nową Lewicą – dodała.

Kotula spotka się z Nawrockim? "Za ustawą mogłaby zagłosować część prawicy"

W przyszły czwartek (12 lutego br.) w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o osobie najbliższej. Kotula podkreśliła, że "to jest dobry projekt, kompromisowy, praktyczny, pragmatyczny, bardzo godnościowy".

Katarzyna Kotula zadeklarowała chęć spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, aby przekonać głowę państwa do podpisania ustawy. – To naprawdę jest ustawa, którą wypracowywałyśmy wiele tygodni, w każdym szczególe. Uważam, że to jest ustawa, która mogłaby zostać podpisana przez pana prezydenta i za którą mogłaby jakaś część środowiska prawicy zagłosować – podkreśliła była minister ds. równości.

Jak wskazuje rmf24.pl, w projekcie ustawy znajdują się zapisy na temat wspólnoty majątkowej, rejestracji związku w Urzędzie Stanu Cywilnego czy kwestie dziedziczenia renty po zmarłym partnerze.

– U notariusza możemy dokonać wyboru, czy chcemy zdecydować się na wspólność majątkową, czy na rozdzielność majątkową. W przypadku małżeństwa z automatu wpadamy we wspólność majątkową, a tutaj jest odwrotnie – automatyczna jest rozdzielność. Na wspólność trzeba się zdecydować – zaznaczyła Kotula.

