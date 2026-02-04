"Reforma ustalona z Komisją Europejską". Przełom w głośnej sprawie

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że reforma Państwowej Inspekcji Pracy została ustalona z Komisją Europejską. To otwiera możliwość sięgnięcia po kolejną transzę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy kształt reformy powstał we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Sprawiedliwości.

"Ustawa w nowej wersji spełnia wymogi KPO – pracownicy zyskają ochronę, a pracodawcy bezpieczeństwo prawne przed niezasadnymi decyzjami urzędnika. Pieniądze z KPO zostaną zainwestowane:). Wyraziste centrowe rozwiązanie. Dziękuję za super współpracę @agabak @w_zurek" – napisała szefowa MFiPR.

Reforma PIP

Jeden z kamieni milowych KPO zakłada wzmocnienie roli PIP w skutecznym egzekwowaniu prawa pracy i ograniczenie segmentacji rynku. Rząd jednak zarzucił prace nad pierwotną wersją projektu – Podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą. Sprawę uważam z mojego punktu widzenia za zamkniętą – przekazał kilka dni temu premier Donald Tusk.

– Przesadna władza urzędników, którzy decydowaliby o tym, jak się kto zatrudnia, byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm i mogłaby także oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi. Tak wynika z mojej analizy. I dlatego w sposób bardzo twardy i z uzasadnionymi emocjami o tym mówiłem i tłumaczyłem paniom i panom ministrom, dlaczego widzę ryzyka z tym związane i podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą. Sprawę uważam z mojego punktu widzenia za zamkniętą – stwierdził Tusk.

Projekt, który został przyjęty na początku grudnia ubiegłego roku przez Stały Komitet Rady Ministrów, zakładał m.in. nadanie PIP możliwości przekształcania na mocy decyzji administracyjnej umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

Miała być to fundamentalna zmiana wobec obecnego systemu. Do tej pory ewentualne przekształcenie następowało jedynie po wyroku sądu. Na mocy reformy decyzja inspektora pracy wchodziłaby w życie natychmiastowo, a pracodawca dopiero później mógłby ją zakwestionować.

Czytaj też:

Koniec umów zleceń? Ujawniono nową wersję projektuCzytaj też:

"Prace są kontynuowane". Minister nie posłuchała się Tuska