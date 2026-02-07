Polityk PiS pisze do kongresmena: Polskie władze prowadzą politykę antyamerykańską

"Czas na nowego ambasadora" – napisał republikański kongresmen Don Bacon na platformie X. To reakcja polityka na decyzję Toma Rose'a ws. zerwania stosunków z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Do jego wpisu odniósł się teraz Arkadiusz Mularczyk. Jego zdaniem kongresmen "źle ocenia sytuację". Europoseł PiS stwierdził, że obecne władze w Polsce to sojusz sił liberalnych i postkomunistycznych, dla których Donald Trump oraz Karol Nawrocki stanowią realne zagrożenie.

"Dlatego prowadzą politykę antyamerykańską – nie w interesie narodowym, ale własnym. Reakcje Ambasady USA są bezpośrednią konsekwencją ich ataków i prowokacji przeciwko prezydentowi Trumpowi" – stwierdził.

USA wycofają wojska z Polski? Wpis ambasadora z prywatnego konta

W czwartek Stany Zjednoczone postanowiły zerwać wszelkie kontakty z marszałkiem polskiego Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na decyzję w tej sprawie zareagował Donald Tusk. Szef rządu zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych do ambasadora USA.

"Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo" – napisał na platformie X premier.

W zdecydowany sposób na te słowa zareagował ambasador USA Tom Rose. "Zakładam, że Twoja przemyślana i dobrze sformułowana wiadomość została do mnie wysłana przez pomyłkę, ponieważ z pewnością pisałeś ją, mając na myśli Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, którego nikczemne, lekceważące i obraźliwe komentarze na temat prezydenta Trumpa mogły potencjalnie zaszkodzić Twojemu rządowi" – napisał ambasador USA.

Wpis dyplomaty skomentował jeden z użytkowników X. "Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi. Z naszymi wrogami poradzimy sobie sami. Polska nigdy nie 'stała trochę z tyłu' i nigdy nie zaakceptuje amerykańskiego dyktatu. Naród polski szanuje swoją suwerenność. Wracaj do domu" – napisał.

Wtedy, z prywatnego konta, Rose opublikował zaskakujący wpis: "Czy powinniśmy zabrać ze sobą wszystkich naszych żołnierzy i sprzęt?".

