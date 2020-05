Botoks to nie chemia

Serio. – Jakiś jest cel, żeby ludzi zastraszyć. Myślę, że chodzi o to, żeby zrobić szczepienia – stwierdziła. I od razu zadeklarowała, że ona nigdy w życiu zaszczepić się nie da. Nie, i koniec. – Dopóki żyję, nie dam się zaszczepić. Jeśli to będzie przymusowe, to przysięgam, jak tutaj stoję, że wolę odejść z tego świata, niż dać komukolwiek wstrzyknąć w mój organizm cokolwiek, czego ja nie znam i nie posiadam wiedzy, żeby pójść do laboratorium i analitycznie sprawdzić, co zostaje wprowadzone do mojej krwi – zadeklarowała. – Ja zawsze byłam przeciwna chemii – dodała. To widać na pierwszy rzut oka. Zwłaszcza po twarzy.

