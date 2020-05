Dla Wałęsy wybory prezydenckie już są rozstrzygnięte? Oto jego recepta na kryzys

W rozmowie z tabloidem Lech Wałęsa odniósł się do ostatnich sporów w ramach obozu rządzącego pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem ws. wyborów prezydenckich oraz tarć w tej kwestii na linii opozycja – rząd. Jaka jest według byłego prezydenta recepta na kryzys?

– Porozumienia zawsze są lepsze niż nieporozumienia, ale to, co się stało w sprawie wyborów, jest fatalne – wskazuje Wałęsa. – Tylko wprowadzenie systemu prezydenckiego i rządzenie dekretami przez 4 lata. To byłoby najlepsze – ocenia były prezydent.

Komentując ten pomysł, prof. Antoni Dudek zauważa, że Lech Wałęsa już chyba uznał, że wybory prezydenckie zostały rozstrzygnięte i wygrał w nich kandydat Koalicji Obywatelskiej, stąd "chce mu dać więcej władzy, żeby rozwiązać problem z rządem PiS". – Do tego trzeba jednak większości konstytucyjnej, której nie ma w Sejmie – dodaje politolog.

