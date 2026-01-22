Lewicowy zamach? Aktywiści chcieli uszkodzić samolot Merza

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek w miejscowości Arnsberg w Nadrenii Północnej-Westfalii. To właśnie tam znajduje się hangar, w którym szef niemieckiego rządu trzyma swoją prywatną awionetkę.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, zatrzymane osoby chciały uszkodzić maszynę. Ich plany pokrzyżowali jednak funkcjonariusze policji.

Sprawcy dobrze znani policji. Prowadzili działalność lewicową i "proklimatyczną"

Jak podaje Deutsche Welle, zatrzymani to dwie kobiety i mężczyzna w wieku 23, 28 i 56 lat. Ujęte osoby usłyszały zarzut naruszenia miru domowego. Jako uzasadnienie wskazano fakt, że bez upoważnienia dostały się na teren, na którym znajduje się hangar.

Śledczy przekazali, że trio było dobrze znane policji. Aktywiści brali bowiem udział w protestach o charakterze lewicowym i "proklimatycznym".

Z kolei grupa występująca w przestrzeni publicznej pod nazwą "Kolektyw-oporu" przekazała oficjalnym komunikacie, że "w ramach akcji protestacyjnej próbowano unieruchomić prywatny samolot Friedricha Merza".

Antyfaszyści na usługach Kremla? Szpiedzy zatrzymani

Z kolei w ciągu ostatni dwóch tygodni na Łotwie zatrzymano trzy osoby powiązane z rosyjskimi służbami specjalnymi. Sprawa ma związek z działalnością radykalnej grupy Bałtyccy Antyfaszyści.

Jak ustaliły media, rosyjskie służby specjalne stworzyły na Łotwie sieć informatorów. Właśnie w tym celu Kreml wykorzystał Antifę, wywodzącą się z części środowisk kibicowskich.

Agencja informacyjna LETA podała, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni ujęto na Łotwie co najmniej trzy osoby, powiązane z rosyjskimi służbami specjalnymi, które miały przekazywać Rosjanom informacje dotyczące m.in. transportu sprzętu wojskowego, fabryk dronów, a także osób wspierających Ukrainę.

Wśród zatrzymanych jest ochroniarz jednego z supermarketów, który od dawna donosił rosyjskim służbom nt. osób przyjeżdżających do sklepu autami z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi i ukraińską symboliką.

