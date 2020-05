PiS szykuje ostrą kampanię? "SE": Wyciekł strategiczny plan ataku

PiS przygotowuje się do kampanijnego uderzenia w Rafała Trzaskowskiego? Obóz władzy szuka "haków" na prezydenta Warszawy, by nagłośnić jego problemy w zarządzaniu miastem. Zapewne w tym właśnie celu warszawski radny PiS Wiktor Klimiuk rozesłał maila z prośbą o przesyłanie materiałów uderzających w Trzaskowskiego. Problem w tym, że mail wyciekł i trafił... do działaczy PO.

"W związku z tym, że głównym kontrkandydatem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy będzie Rafał Trzaskowski, w imieniu Prezesa Kamińskiego zwracam się o przesłanie do czwartku do godz. 12 na kartce A4 pomysłów (wraz z krótkim opisem), które moglibyśmy poruszyć, aby wykazać złe zarządzanie miastem przez Trzaskowskiego. Pomoże to ustalić skuteczną strategię na czas kampanii w Warszawie" - stwierdzono w mailu, pod którym podpisany jest Klimiuk.

Maila upublicznił działacz PO i sympatyk Trzaskowskiego, Krzysztof Skolimowski. Do sprawy odniósł się w mocnym wpisie także Sławomir Potapowicz. "Naprawdę? Szukacie pomysłów nie na rozwój Warszawy tylko jak zniszczyć Trzaskowskiego? WSTYD" - napisał na Twitterze polityk KO.

Politycy PiS nie są zachwyceni obrotem sprawy.

- No cóż. Wtopa! Sprawdzimy od kogo to wypłynęło – mówi "SE" osoba z otoczenia Mariusza Kamińskiego, szefa warszawskiego PiS.