"... Tobym panu Nitrasowi dał w pysk". Poseł PO reaguje na słowa Szumowskiego

Łukasz Szumowski w rozmowie z Interią odniósł się do zamieszania wokół jego osoby i ostatniej awantury przed resortem zdrowia z udziałem posła Koalicji Obywatelskiej Sławomira Nitrasa.

Minister zdrowia nie przebierał w słowach. – Za słowa o mojej żonie, gdybyśmy byli w dawnych czasach, tobym panu Nitrasowi dał w pysk. Oceniam pana Nitrasa jako człowieka chamskiego i niekulturalnego. W sumie więc szkoda na niego energii i czasu – stwierdził szef resortu zdrowia. Nitras określił żonę Szumowskiego mianem "słupa".

Teraz poseł Platformy Obywatelskiej odniósł się do wypowiedzi ministra zdrowia. "Pan Szumowski cwaniacko zasłania się żoną. Nie mówiłem o żonie tylko nim" – zapewnia na Twitterze Sławomir Nitras i dodaje: "To on ukrył „na żonę”swój majątek".

Nawiązując do słów ministra wskazuje: "Gdybyśmy żyli w dawnych czasach to panem Szumowskim zajmowałyby się prokuratura i sąd. Inny premier zdymisjonowałby go natychmiast.Inny prezydent nie milczałby w tej sytuacji".