KO chce odwołania trzech ministrów. Jest reakcja rządu

Lider PO Borys Budka poinformował w poniedziałek, że Koalicja Obywatelska składa wnioski dotyczące dymisji trzech szefów resortów: ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Budka powiedział, że powodem żądania dymisji Szumowskiego są doniesienia medialne o jego rodzinie i interesach. Z kolei Ziobrze zarzucił, że ponosi odpowiedzialność za brak skutecznych działań wobec ludzi władzy oraz wykorzystywanie prokuratury do politycznych celów.

Natomiast Kamiński – zdaniem KO – źle zarządza służbami, a policję wykorzystuje do ograniczania praw i swobód obywatelskich.

Do żądań o odwołanie ministrów rządu Mateusza Morawieckiego odniósł się szef KPRM Michał Dworczyk. "Wzywanie do dymisji w czasie pandemii to wyraz politycznego lenistwa, zwłaszcza gdy jest się w mniejszości parlamentarnej. Zarządzanie kryzysem wymaga konstruktywnej pracy i do takiej zachęcamy" – napisał na Twitterze minister.

Wniosek o uchwalenie wotum nieufności wobec członka rządu musi złożyć u marszałka Sejmu grupa co najmniej 69 posłów. Do odwołania ministra potrzebna jest bezwzględna większość ustawowej liczby posłów, czyli 231.