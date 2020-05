Polscy przedsiębiorcy apelują do przewodniczącej KE o szybką reakcję. Ostrzegają przed bankructwem i tysiącem zwolnień

"Europejskie społeczeństwo i gospodarka w stanęły przed olbrzymim wyzwaniem spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Zagrożenie zdrowotne szybko przekształciło się w potężne zagrożenie dla stabilności przedsiębiorstw i miejsc pracy. Na skutek zerwanych łańcuchów dostaw, restrykcji sanitarnych i zmniejszonego popytu, doszło do największej od 100 lat recesji. Dotyka ona wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym Polskę. Aby zapobiec masowym upadłościom przedsiębiorstw i wzrostowi bezrobocia, ta bezprecedensowa sytuacja wymaga niezwykle szybkich działań antykryzysowych, zakrojonych na szeroką skalę" – piszą polscy przedsiębiorcy w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej.

Jak podkreślają, 9 kwietnia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki przedstawił rządowy program ratunkowy dla polskiej gospodarki, nazywany Tarczą Finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju, który ma wspomóc małe i średnie firmy oraz dużych przedsiębiorców.

"W obliczu recesji o olbrzymiej skali był on bardzo oczekiwany przez polskich przedsiębiorców i ich pracowników. W dniu 15 kwietnia 2020 r. polski Rząd wystąpił o zgodę na pomoc publiczną do Komisji Europejskiej w ramach programu Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Polskie przedsiębiorstwa zakładały, że udzielenie finansowania przez Polski Fundusz Rozwoju nastąpi najpóźniej do końca kwietnia br. Niestety zbliża się koniec maja i program wciąż nie otrzymał zgody Komisji Europejskiej, co dla polskich przedsiębiorstw oraz ich pracowników jest niezrozumiałe. Zagraża to bankructwu szeregu z nich, co spowoduje utratę pracy przez tysiące pracowników. W tak trudnej i bezprecedensowej sytuacji, decyzje Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu pakietów ratunkowych w państwach członkowskich powinny być liczone w dniach, a nie tygodniach, a już na pewno nie w miesiącach" – zaznaczają.

"Biorąc pod uwagę olbrzymie koszty gospodarcze i społeczne, spowodowane przez każdy dzień zwłoki w akceptacji programu, jako reprezentanci największych polskich organizacji pracodawców i przedsiębiorców, apelujemy do Pani Przewodniczącej o niezwłoczną reakcję i o zapewnienie możliwie pilnej akceptacji rządowego programu Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Mówimy o niepewności tysięcy firm, milionów pracowników oraz ich rodzin. Mając to na uwadze Europa i Polska potrzebuje obecnie szybkich i zdecydowanych działań dla ochrony potencjału rozwoju, przedsiębiorstw i miejsc pracy" – czytamy dalej w liście.

Pod pismem podpisali się reprezentanci największych polskich organizacji pracodawców i przedsiębiorców.