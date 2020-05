"4 proc. zmarłych na COVID-19 we Włoszech nie miało innych chorób"

U niemal wszystkich osób, które zmarły na Covid-19, stwierdzono średnio co najmniej trzy inne chroniczne schorzenia. Średnia wieku zmarłych we Włoszech to 80 lat.

Takie dane zawarto w dokumencie Instytutu, sporządzonym na podstawie analizy medycznej próbki przypadków zgonów, zanotowanych w ciągu trzech miesięcy.

Kobiety stanowią 40 procent osób, które zmarły po zakażeniu koronawirusem.

Na podstawie historii chorób ustalono, że jednym z głównych czynników ryzyka jest nadciśnienie. Zdecydowana większość pacjentów miała też choroby serca, nerek, cukrzycę, cierpiała z powodu otyłości.