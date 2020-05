Bielan: Trzaskowski był autorem poprawek do rezolucji atakującej Polskę

Wczoraj Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego debatowała nad projektem krytycznego raportu o sytuacji w Polsce, jaki przygotował jej przewodniczący Juan Fernando López Aguilar.

We wtorek na konferencji prasowej w siedzibie PiS Adam Bielan pokazał na prezentacji poprawki do rezolucji PE, których autorem był Rafał Trzaskowski, dziś prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta RP.

– To są poprawki, których autorem był pan Rafał Trzaskowski, złożone 11 kwietnia 2016 roku do rezolucji Parlamentu Europejskiego, jednej z pierwszych rezolucji atakujących Polskę. Wszystkie te poprawki zaostrzały wymowę tej rezolucji – stwierdził Bielan.

– Co ciekawe, pan Rafał Trzaskowski nie był już wtedy posłem do Parlamentu Europejskiego, a mimo to używał swoich kontaktów po to, żeby Polskę atakować – dodał europoseł PiS, obecnie także rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy.

Z kolei Jacek Saryusz-Wolski stwierdził, że raport komisji LIBE o sytuacji w Polsce zawiera "tekst, którego żaden nie-polski polityk i ekspert nie mógł napisać".