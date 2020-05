Zaskakujące słowa Bosaka o Dudzie. "Nigdy nie załamywałem rąk"

Krzysztof Bosak w rozmowie z "Rzeczpospolitą" przyznał, że prezydent Duda "nie najgorzej reprezentuje Polskę na forum międzynarodowym". Jego zdaniem prezydent unika gaf i dobrze reprezentuje. "Nigdy nie załamywałem rąk, że to koniec świata, że prezydentem jest Andrzej Duda" – podkreślił.

"Bycie opozycją merytoryczną to umiejetność wyjścia poza emocje, mówienie prawdy, a nie propagandy. Nie mam problemu by o każdym z kontrkandydatów powiedzieć coś dobrego. Zrobiłem to u @karolpaciorek. Nie dajmy zrobić z siebie pudeł rezonansowych w spirali demokratycznych emocji!" – napisał Bosak na Twitterze.

Jeden z internautów zwrócił uwagę, że Andrzej Duda jest konkurentem Bosaka i kandydat Konfederacji nie powinien go zachwalać. "Oni nie mają zahamowań by z Pana robić ruską onucę, a Pana zwolennicy raczej nie docenią klepania po plecach obecnego prezydenta..." – stwierdził użytkownik Twittera.

"Zło dobrem zwyciężaj" – stwierdził polityk w odpowiedzi.



Czytaj także:

Prof. Dudek o przepychankach wokół wyborów: Gra opozycji jest bardzo ryzykowna

Czytaj także:

Hołownia ostro o opozycji. "Nie jestem w stanie tego zrozumieć"