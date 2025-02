Zełenski zadzwonił do Dudy. Prezydent zdradził, co mu zasugerował

Prezydent zrelacjonował krótko przebieg rozmowy za pośrednictwem platformy X. Polski polityk dał Zełenskiemu do zrozumienia, że warto postawić na spokojną współpracę z prezydentem Trumpem. To właśnie od momentu objęcia urzędu prezydenta USA przez Trumpa trwają przygotowania do negocjacji, które mają zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą.

Duda: Ufam, że dobra wola i uczciwość stanowią podstawę strategii negocjacyjnej USA

"Kilka minut temu zadzwonił do mnie prezydent Wołodymyr Zełenski. Mieliśmy szczerą rozmowę tuż po ostatnich spotkaniach z generałem Kelloggiem i innych wydarzeniach. Przekazałem mu, że konsekwentnie wierzymy, że nie ma innego sposobu na powstrzymanie rozlewu krwi i osiągnięcie trwałego pokoju na Ukrainie, jak tylko przy wsparciu Stanów Zjednoczonych" – poinformował Duda.

"Z tego powodu zasugerowałem prezydentowi Zełenskiemu, aby pozostał oddany kursowi spokojnej i konstruktywnej współpracy z prezydentem Donaldem Trumpem. Ufam, że dobra wola i uczciwość stanowią podstawę strategii negocjacyjnej USA. Nie mam wątpliwości, że prezydent Trump kieruje się głębokim poczuciem odpowiedzialności za globalną stabilność i pokój" – podkreślił prezydent.

Prezydent: Mam nadzieję, że po zakończeniu mojej prezydentury współpraca Polski z Ameryką będzie kontynuowana

We wtorek prezydent spotkał się z Warszawie z gen. Keithem Kelloggiem, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Rosji i Ukrainy. Wcześniej Duda rozmawiał z przebywającym stolicy sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem. Po spotkaniach prezydent wyraził głęboką wiarę, że "Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju" i przekazał za swoimi rozmówcami, że Amerykanie nie opuszczą Polski.

– Zostaliśmy zapewnieni, że nie ma absolutnie żadnych zamiarów amerykańskich, by zmniejszać liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce. A wręcz przeciwnie – mam nadzieję, że ona wzrośnie. Mam nadzieję, że działania Stanów Zjednoczonych przyniosą pokój i spokój. Kontynuujemy naszą współpracę z USA i mam nadzieję, że będzie ona dalej tak prowadzona po zakończeniu mojej prezydentury – powiedział Duda, przekazując informację o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

