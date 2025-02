Duda o ważnej bazie w Polsce. Szczerbie ewentualna nazwa się nie podoba

We wtorek prezydent RP spotkał się z Warszawie z gen. Keithem Kelloggiem, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Rosji i Ukrainy. Wcześniej Andrzej Duda rozmawiał z przebywającym stolicy obrony USA Petem Hegsethem.

Po spotkaniach prezydent wyraził głęboką wiarę, że "Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju" i przekazał za swoimi rozmówcami, że Amerykanie nie opuszczą Polski.

Poproszony o komentarz przez Jacka Prusinowskiego europoseł Szczerba z dezaprobatą zareagował na słowo "Trump".

Fort Trump? Szczerba: Nie wyobrażam sobie

– Myślę, że żaden Fort Trump nie wraca. Nie wyobrażam sobie, że jakakolwiek budowla czy jednostka wojskowa będzie nosiła nazwisko tego prezydenta – powiedział natychmiast.

Szczerba powiedział natomiast, że bardzo dobrze, że prezydent rozmawiał z gen. Kelloggiem i sekretarzem Hegsethem. – Tym bardziej że rozmowy te rozpoczął w Monachium Radosław Sikorski, który jako pierwszy przedstawił generałowi polskie stanowisko ws. flanki wschodniej i obecności żołnierzy amerykańskich i w sprawie Ukrainy – zaznaczył.

Eurodeputowany dodał, że najważniejsze jest bezpieczeństwo obywateli Polski. – Dla nas bardzo ważna jest wygrana Ukrainy i zabezpieczenie jej trwałych gwarancji pokoju i bezpieczeństwa, ale mamy swoje priorytety – podkreślił. – Ukraina zakotwiczona w strukturach europejskich, która ma gwarancje, która ponownie nie zostanie zaatakowana, to gwarancja naszego bezpieczeństwa – wyraził swoją opinię Szczerba.

Duda: USA nie mają zamiaru zmniejszać liczby żołnierzy w Polsce

– Zostaliśmy zapewnieni, że nie ma absolutnie żadnych zamiarów amerykańskich, by zmniejszać liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce. A wręcz przeciwnie – mam nadzieję, że ona wzrośnie. Mam nadzieję, że działania Stanów Zjednoczonych przyniosą pokój i spokój. Kontynuujemy naszą współpracę z USA i mam nadzieję, że będzie ona dalej tak prowadzona po zakończeniu mojej prezydentury. Zawsze zachęcałem do tego, aby poważnie traktować zobowiązania jeśli chodzi o podnoszenie wydatków na obronność. My to robimy i zbudowaliśmy wraz z naszymi sąsiadami strefę bezpieczeństwa, która jest wspierana przez Stany Zjednoczone – poinformował Duda, przekazując informację o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

