"Ciągle źle odczytuje intencje Putina". Dr Orzeł krytycznie o działaniach Trumpa

Socjolog i filozof był gościem w audycji Radia Wnet. Rozmowa dotyczyła aktualnej polityki USA wobec Rosji. Orzeł stwierdził, że Donald Trump i jego najbliższe otoczenie chcieli "oczyścić sobie przedpole i dość naiwnie myśleli, że po prostu trzeba zrobić pokój".

Dr Orzeł: Putin chce sytuacji przednatowskiej

– Jak się zrobi pokój, to Rosja się zatrzyma. Jak się jej ofiaruje to, co już sama zdobyła, to Rosji to wystarczy. Kłopot polega na tym, że Zachód ciągle nie rozumie imperialnego reżimu rosyjskiego, chociaż reżim ten w przypadku Putina bardzo jasne mówi, czego chce – podkreślił rozmówca Łukasza Jankowskiego.

Dr Orzeł przypomniał, że swoje poglądy Putin artykułował już 2007 roku, zresztą też w Monachium.

– Napisał to też expressis verbis w grudniu 2021 r.: on chce sytuacji przednatowskiej. Chce, żeby NATO wycofało się z Europy Środkowo-Wschodniej. Istota imperialnego państwa polega na tym, by iść dalej, rozwiązując swoje problemy wewnętrzne – przypomniał gość Radia Wnet.

Nieoficjalne negocjacje USA i Rosji

W ostatnich miesiącach Rosja i USA prowadziły nieoficjalne rozmowy w Szwajcarii w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Jak podała agencja Reuters, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Rosji spotykali się w ostatnich miesiącach w tajemnicy w Szwajcarii, aby nieformalnie rozmawiać o wojnie na Ukrainie. Ostatnie spotkanie miało mieć miejsce zaledwie w zeszłym tygodniu. Kontakty w tej sprawie rozpoczęły się natychmiast po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich 5 listopada ubiegłego roku.

W artykule zauważono, że negocjatorzy mają doświadczenie dyplomatyczne, ale nie są urzędnikami państwowymi. Nie jest też jasne, kto wysłał ich na negocjacje. Jednak jedno ze źródeł podało, że niewielka liczba doradców Trumpa wie o tych spotkaniach.

"Wiele innych szczegółów pozostaje niejasnych, w tym program spotkań, czy Ukraińcy byli na nich obecni i kiedy się rozpoczęły” – wskazują dziennikarze, dodając, że te tajne rozmowy ukazują zakulisowe wysiłki Stanów Zjednoczonych i Rosji mające na celu znalezienie sposobów zakończenia wojny na Ukrainie.

