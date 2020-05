Nowa funkcja Aleksandra Stępkowskiego. I Prezes SN podjęła decyzję

Przypomnijmy, że Aleksander Stępkowski jest sędzią Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a niedawno przez ponad tydzień pełnił obowiązki I prezesa Sądu Najwyższego.

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego Stępkowski zastąpił Kamila Zaradkiewicza na stanowisku p.o. I prezesa SN. To właśnie on doprowadził do wyłonienia piątki kandydatów na nowego I prezesa.

Stępkowski jest profesorem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz współtwórcą Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Sędzią SN jest od 2019 roku, wcześniej pełnił m.in. funkcję wiceministra Spraw Zagranicznych (lata 2015-2016).

Nowa prezes SN

Wczoraj prezydent Andrzej Duda wybrał nowego pierwszego prezesa SN spośród pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Pierwszym prezesem została Małgorzata Manowska, która od października 2018 r. orzeka w Izbie Cywilnej SN.

Jednocześnie prezydent wskazał byłego rzecznika Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego na prezesa Izby Karnej SN. Sędzia powiedział w wywiadzie dla Onetu, że jest "oszołomiony" decyzją Andrzeja Dudy i że jeszcze nie zdecydował, czy przyjmie nominację.