"Macierzyństwo to dar i cenny skarb". Pierwsza Dama składa życzenia z okazji Dnia Matki

O zdalnym spotkaniu Agaty Kornhauser-Dudy z pacjentkami Instytutu poinformowała we wtorek na stronie internetowej Kancelaria Prezydenta.

"Macierzyństwo to dar i cenny skarb (...). Życzę więc wszystkiego najlepszego, pomocy najbliższych i czerpania radości z bycia mamą każdego dnia, bo bycie mamą to niepowtarzalne i cudowne chwile, to obdarzanie dziecka bezwarunkową akceptacją, miłością i ciepłem" – zwróciła się do pacjentek Kornhauser-Duda.

Pierwsza Dama życzyła im także "dumy z pociech" oraz "by macierzyństwo wnosiło w ich życie wiele radości, satysfakcji i możliwie najmniej trosk".

"Podczas wirtualnej wizyty pierwszej damy w placówce rozmawiano także o pracy szpitala w czasie pandemii, zdalnym podtrzymywaniu kontaktu rodziców z maluchami, które przebywają na oddziale neonatologii, zabiegach i badaniach profilaktycznych. Małżonka prezydenta wyraziła ogromną wdzięczność i słowa uznania dla całego personelu medycznego" – czytamy na stronie prezydenta. Pierwsza Dama podziękowała też Instytutowi za profesjonalizm i "niezwykłą empatię stanowiącą wielką wartość dla mam".

Wpis z okazji Dnia Matki zamieścił w mediach społecznościowych także prezydent Andrzej Duda.

