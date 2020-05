"Frustraci z urojeniem wyższościowym". Ziemkiewicz: Chcą ukarać Polskę za to, że ich odrzuciła

W wywiadzie dla środowego "Super Expressu" szef PO Borys Budka zdradził, jaka będzie jedna z pierwszych decyzji Rafała Trzaskowskiego, jeśli polityk ten wygra wybory prezydenckie. – Nastąpiło nieważne powołanie I Prezes SN, te wszystkie akty podlegają wzruszeniu. Decyzja w tej kwestii będzie pewnie jedną z pierwszych prezydenta Rafała Trzaskowskiego – podkreślił.

– Nie może być tak, że ktoś w absolutnie niekonstytucyjny sposób będzie przejmował kolejne instytucje – wskazał Budka. Według szefa Platformy Obywatelskiej, całą procedurę powołania I Prezesa SN należy powtórzyć. – To samo trzeba zrobić w Trybunale Konstytucyjnym – ocenił.

Do zapowiedzi tej odniósł się na Twitterze publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. "Naprawdę, ktoś wierzy, że to poważna, odpowiedzialna za państwo i zdolna do przejęcia władzy opozycja?" – zapytał i od razu odpowiedział: "Nie, to frustraci z urojeniem wyższościowym, którzy chcą ukarać Polskę za to, że ich odrzuciła, robiąc jak najwięcej chaosu i podpalając co tylko się da!".