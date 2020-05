Jest apel o powstrzymanie przedawnienia się zbrodni komunistycznych z PRL

Apel wystosowali działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w PRL, a także organizacje upamiętniające ofiary zbrodni komunistycznych.

"Ponieważ brakuje czasu na spokojne procedowanie, zwracamy się w trybie alarmowym, jako do naszych przywódców, którym udzieliliśmy i udzielamy silnego mandatu do rządzenia Polską. Jesteśmy świadomi, jak ciężko jest prowadzić kraj w naszej rzeczywistości politycznej, kiedy tzw. opozycja z każdej możliwej sprawy w życiu społecznym czyni pole totalnej wrogości wobec władzy państwowej. Przy tym na każdym kroku kłamie i popełnia każdą nikczemność w kraju i poza jego granicami. W tych to warunkach doszło do sytuacji, która grozi katastrofą z punktu widzenia moralnej uczciwości wobec ofiar komunistów oraz potrzebnego dalszego ścigania i rozliczania komunistycznych zbrodni" – czytamy w apelu.

"Nie ma czasu na przedstawienie zapisów odpowiednich ustaw i innych regulacji prawnych. Wiemy jednakże, iż w Polsce obowiązuje prawo, że zbrodnie komunistyczne należą do zbrodni przeciwko ludzkości, a te nie podlegają przedawnieniu. Tymczasem w obowiązującej Ustawie o IPN jest zapis, że z dniem 1 sierpnia 2020r. ulegną przedawnieniu ubeckie zbrodnie z PRL, za wyjątkiem zabójstw. Jest to w sprzeczności z w/w prawem o nieprzedawnianiu tych zbrodni, ale nie czas teraz na rozważanie, jak do czegoś takiego mogło dojść. Jest jednak jeszcze czas, aby tę możliwość zablokować, o co usilnie apelujemy" – zwracają uwagę autorzy.

I dalej: "Do zwolnienia komunistów od ponoszenia dalszej odpowiedzialności za swoje zbrodnie pozostało zaledwie dwa miesiące i parę dni. Dlatego spełniając moralną i patriotyczną powinność apelujemy o naprawienie niepowetowanej szkody. Jednak apelujemy, aby nowelizacja Ustawy o IPN nie odsunęła przedawnienia jedynie o kolejne lata, ale by wyraźnie stwierdziła, że zbrodnie komunistów, tak jak zbrodnie niemieckich nazistów, nie podlegają przedawnieniu".

Pod apelem podpisali się m. in. szef Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, szef Stowarzyszenia Porozumienie Katowickie 1980 oraz prezes Fundacji "Łączka".

