Jastrzębowski do Piątka: Ziemkiewicz nie jest antysemitą, natomiast pan może być idiotą

29 maja premierę miała najnowsza książka publicysty "Do Rzeczy" Rafała Ziemkiewicza. Tymczasem stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita" złożyło już w jej sprawie zawiadomienie do prokuratury, a także apeluje o wycofanie jej z księgarń. Stowarzyszenie twierdzi, że twierdzi, że w książce głoszone są "poglądy o charakterze antysemickim, mające wywołać nienawiść do Żydów, a także podać w wątpliwość historyczne fakty dotyczące Zagłady Żydów podczas II wojny światowej".

Tomasz Piątek próbuje konsekwentnie przekonać internautów, że Rafał Ziemkiewicz jest antysemitą. Piątek domaga się nawet zwolnienia wyrzucenia publicysty "Do Rzeczy" z Telewizji Polskiej. W końcu na wpisy Piątka zareagował Sławomir Jastrzębowski, były redaktor naczelny "Super Expressu", publicysta.

"Panie Tomaszu. Rafał Ziemkiewicz nie jest antysemitą natomiast Pan może być idiotą. Ale nie przesądzam. Po prostu za słabo Pana znam, aby jednoznacznie wyrokować. Pozdrawiam Pana, gdyż zdrowia Panu potrzeba..." – napisał na Twitterze.

„Cham niezbuntowany” to traktat publicystyczny Rafała A. Ziemkiewicza. Książka ujawnia źródła i tłumaczy nasze narodowe działania, wybory, wewnętrzne konflikty. Tematy niezwykle istotne przedstawione są w sposób subiektywny, lecz poparte argumentacją, z którą trudno polemizować. Autor opisuje też problemy współczesności mające korzenie w historii, która ciągnie się za nami nieprzepracowana, hamując w nas poczucie wartości i wyjątkowości.

Ziemkiewicz nie zarzuca czytelnika szczegółami, ale wskazuje, czego szukać i gdzie. Otwiera czytelnikowi oczy na ogólne prawidłowości, szkicuje obraz całości, który każdy może sobie bez trudu wypełnić detalami. Dzięki tej książce czytelnik nie tylko wyleczy się z narodowych kompleksów, ale otrzyma oręż, który ugruntuje poczucie godności i dumę z bycia Polakiem.